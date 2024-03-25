إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية تمكنت من إيقاف أعمال بناء شقة دور رابع علوي مخالف بعزبة الخشابة، وإيقاف أعمال بناء مخالف خلف مخزن الأدوية بعزبة طه السبع، و تم التحفظ على المواد والأدوات المستخدمة فى البناء، وإزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرية نزلة حسين ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكداً على استمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفى مركز بنى مزار، أشار هشام فايز رئيس المركز إلى استمرار رصد حالات التعدى وتكثيف حملات إزالة التعديات حيث تمكنت الوحدة المحلية من استرداد 20 فدان أراضى أملاك دولة، إضافة إلي إزالة 24 حالة تعد بقرى الحسينية، وأبو جرج، والقيس، وصندفا، وفي حي جنوب المدينة.

كما قام اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، بجولة ميدانية على أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي، وذلك في إطار الحفاظ عليها وفرض هيبة القانون، ومحاسبة المتعدين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.