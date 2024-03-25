حق عرب.. هل استعان أحمد العوضي بدوبلير في مشهد حريق مغلأ رياض الخولي؟

شهدت الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، حريقا كبيرا لمغلأ المعلم عبد ربه الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي جعل عرب الذي يقدم دوره الفنان أحمد العوضي يرمي نفسه داخل الحريق ليساعد في إطفائه وإنقاذ صديقه الذي يجسد شخصيته الفنان إبراهيم السمان.

ولكن كان التساؤل عن هل استعان الفنان أحمد العوضي بدوبلير في مشهد الحريق أم نفذه بنفسه؟

أحمد العوضي يرفض خداع المشاهدين

وقال العوضي، في تصريحات خاصة لـ الوطن، إنه نفذ هذا المشهد بنفسه ورفض تماما الاستعانة بدوبلير، مؤكدا أنه لم يتبع هذا الأمر من قبل لأنه يشعر بأنه يكذب على المشاهد.

وتابع العوضي أنه إذا كان هناك مشهد لا يستطيع تنفيذه فيتم حذفه أفضل من أن يستعين بدوبلير، قائلا: «إيه الاستفادة من أن دوبلير يكون بيعمل مشهد خاص بيا والناس تكون فاكرة أن أنا، أنا كدا بخدعهم، وعلشان كدا مش ممكن أستعين بدوبلير في أعمالي».

إصابة أحمد العوضي في مشهد الحريق

يذكر أن مشهد إطفاء الحريق في المغلأ تسبب في إصابة الفنان أحمد العوضي ونقله إلى المستشفى، وظل به ثلاثة أيام.