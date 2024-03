مسلسل حق عرب الحلقة 15.. أحمد العوضي يخطف تامر شلتوت فما مصيره؟

يواصل مسلسل حق عرب الحلقة 15 بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، أحداثه المشوقة والمثيرة، بعدما أعلنت أنغام ابنة المعلم عبدربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي، فسخ خطبتها نهائيًا من رامي خطيبها الذي يجسد دوره الفنان تامر شلتوت، بعد أن استغلها في مصالح أخرى لأصدقائه والتحرش بها، وأبلغت والدتها صباح الجياش التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر.

أحمد العوضي ينتقم لـ كارولين عزمي

وطالب المعلم عبدربه ويجسد دوره الفنان رياض الخولي من عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، بإحضار رامي خطيب ابنته السابق وصديقها للانتقام منهم بعد أن دبروا لها مكيدة، وبالفعل نجح عرب السويركي مع رجاله في مداهمة الفيلا الخاصة بهم وخطفهم.

مصير علاقة عرب السويركي والمعلم عبدربه

وقرر المعلم عبدربه تطبيق قانون البشعة على عرب السويركي لكشف حقيقة كذبه من حريق مخازنه، وهو ما تكشف تفاصيله أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 15 الليلة عبر قناة ON Drama في الساعة 9 مساء، وعلى قناة ON في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، إضافة لعرضه على منصة WATCH IT.