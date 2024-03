مسلسل حق عرب الحلقة 15.. هل ينتقم وليد فواز من أحمد العوضي بعد خداعه؟

يتناول مسلسل حق عرب العديد من الخيوط الدرامية المتنوعة والمهمة، من بينها تجارة الأثار التي يعمل بها المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، وعرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي إلى جانب تجارتهم الأساسية في الأخشاب، حيث يتناول مسلسل حق عرب الحلقة 15 تطورات كبيرة لعلاقتهما بعدما دخل الشك إلى المعلم عبد ربه في عدم إخلاص عرب السويركي له.

خداع رباح أبو الدهب لـ عرب السويركي في حق عرب

وحاول رباح أبو الدهب، ويجسّده الفنان وليد فواز في خداع عرب السويركي، ويجسّده الفنان أحمد العوضي، من خلال استقطاب صديقه المقرب ويجسده أحمد السمان، من أجل معرفة معلومات عن الأثار التى يتجار بها وعن المقابر الأثرية الغنية، وعلى الفور أبلغ أحمد السمان صديقه عرب السويركي، وقاما بوضع خطة مُحكمة من أجل خداع رباح أبوالدهب باكتشاف مقبرة أثرية جديدة تتضمن قطع أثرية نادرة.

وأعطى صديق عرب السويركي خريطة توضيحية تثبت صحة كلامه إلى رباح أبوالدهب مقابل مبلغ 150 ألف جنيه، وذهب رباح أبو الدهب مع خبير أثار لاستخراج القطع الأثرية من المقبرة ولكنهم يكتشفون أنّها مزيفة وليست حقيقية وأن كل الأثار بداخلها ليست أصلية، فهل سينتقم رباح أبو الدهب، ويجسّده الفنان وليد فواز من عرب السويركي، ويجسّده أحمد العوضي بعد خداعه له أم كيف ستكون رد فعله.. هذا ما ستكشفه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 15.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 15

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 15، مساء الليلة فى تمام الساعة 9 مساءًَ على قناة ON Drama، بالاضافة لقناة ON وذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما تعرض عبر منصة WATCH IT قبل عرض الحلقة على شاشة التلفزيون بنحو ساعة ودون فواصل إعلانية.