مسلسل حق عرب الحلقة 15.. هل تنجح وفاء عامر في التخلص من دينا فؤاد؟

ازدادت الإثارة والتشويق في مسلسل حق عرب الحلقة 15 مع التصاعد السريع في أحداث العمل الذي يعرض على شاشة قناة ON Drama من بطولة الفنان أحمد العوضي، بعدما أعلن قراره بالزواج من حبيبته «حنان» وتجسدها الفنانة دينا فؤاد ومحاولات عديدة لعدم إتمام ذلك الزواج.

مؤامرة رباح أبو الدهب ضد دينا فؤاد

ودبر رباح أبوالدهب ويجسده الفنان وليد فواز، مكيدة لإبعاد حنان عن خطيبها عرب السويركي «أحمد العوضي» انتقاما منه، فاتفق مع صديقتها يمنى طولان باصطحابها لشراء فستان زفافها بسعر زهيد، ولكنها تركتها في شقة وفرت هاربة من باب خلفي، تاركة حنان بمفردها داخل الشقة.

وفاء عامر تخطط لقتل دينا فؤاد في حق عرب

وفي نفس الوقت أمرت صباح الجياش والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر، شقيقة الداية حسنية والتي تجسدها الفنانة زينة منصور، بقتل حنان والتخلص منها نهائيًا فى أسرع وقت من أجل إتاحة الفرصة لزواج عرب السويركي من ابنتها الصغرى أنغام، والتي تجسدها الفنانة كارولين عزمي، بعدما وقعت في حبه.

فهل تنجح تلك المؤامرات ضد دينا فؤاد، ويتم أذيتها ومنعها من الزواج من عرب السويركي؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقة 15 من مسلسل حق عرب، الليلة في تمام الساعة 9 مساء على قناة ON Drama، إلي جانب قناة ON في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ومنصة WATCH IT الإلكترونية.