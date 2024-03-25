وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الصالحية الجديدة

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية

وتابع وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الصالحية، وتطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية بها، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وتقديم الخدمة الطبية بصورة جيدة بالاستقبال، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، كما تفقد قسم الأشعة وقام بمناظرة مؤشرات التردد على الأشعة المقطعية، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية.

توفير أي احتياجات طبية للمرضى

كما حرص الدكتور هشام مسعود على الاستماع إلى المرضى والمرافقين بالأقسام الداخلية، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية للمرضى، كما اطمأن على انتظام العمل بالعيادات المسائية، وتواجد الأطباء في التخصصات المختلفة، مطمئنا على انتظام سير العمل بوحدة السمعيات الجديدة بالمستشفى، والتي تشغيلها تجريبيا منذ عدة أشهر، بعد تجهيزها بأحدث أجهزة قياس السمع، بتكلفة تقديرية بلغت نصف مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، ويتم العمل بها يومين أسبوعياً كمرحلة أولى، ويتم من خلالها توقيع الكشف الطبي على المرضى وقياس السمع، وعمل الجلسات العلاجية لهم، من خلال أجهزة رسم السمع وضغط الأذن، وكابينة معالجة الصوت.