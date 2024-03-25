«الصحة»: الفترة المقبلة لن تشهد أي نواقص في الأدوية

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ الفترة المقبلة لن تشهد نواقص في الأدوية مع بدء الإفراج عن المواد الفعالة لخطوط الإنتاج، موضحة أنّ الوزارة أكبر مستهلك لسوق الدواء بنسبة 80%.

وأوضحت الوزارة أنّ هناك تنسيقا مع وزارة التخطيط بشأن ميزانية الوزارة للعام المالي الجديد 2024-2025، ومن المقرر أن تزيد بنسبة 35% عن العام الماضي.

ميزانية الإنفاق على الدواء

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ ميزانية الإنفاق على الدواء الذي توفره وزارة الصحة في المستشفيات الحكومية مجانا للمرضى، تتراوح بين 22 حتى 30 مليار جنيه، لافتة إلى مراجعة كميات الأدوية التي تصرف للمرضى المترددين على المستشفيات وحجم الاستفادة منها وجدت أدوية تنتهي صلاحيتها دون استخدام وأدوية راكدة وأدوية تصرف للمرضي دون حاجة لها.

وعن قرار الاعتماد على الأدوية المحلية الصنع بدلا من الأدوية المستوردة، ذكرت وزارة الصحة والسكان أنّه ليس من المنطق شراء أدوية من الخارج أدوية ولديها بديل مصري بنفس الكفاءة والفاعلية، موضحة أنّ المريض الذي اعتاد على الدواء المستورد يجب عليه أن يعتمد على المحلي.

تفضيل الدواء المصري

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنّ الأدوية المثيلة لها نفس التركيبة الكيميائية للدواء ولكن بمسمى آخر، لافتة إلى أنّ قرارات تفضيل الدواء المصري وصرف صنف واحد فقط من الأدوية الأساسية هدفها عدم صرف الأدوية دون وعي.

جاء ذلك خلال جلسة مفتوحة عقدتها وزارة الصحة والسكان مع عدد من محرري وزارة الصحة والسكان، على مائدة مطولة لمناقشة عدد من الملفات، أهمها نواقص الأدوية وزيادة أسعار الخدمات المقدمة داخل المستشفيات.