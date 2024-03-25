أحد علماء «الأزهر» يحذر من تجاهل آداب الصيام «فيديو»

أكد الدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، أن الصيام لا يكون عن الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام من اللغو الرفث، والإنسان يجب أن يصوم كله،

فرض الصيام

وأوضح «عزازي»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أنه على الصائم ألا يتلصص على الناس ويتصنت على حياتهم سواء في صفحاتهم بالموبايل أو يتصنت بالإذن، مشددًا على أن فرض الصيام هو ألا ياكل ولا يشرب ولا يتمتع بزوجه.

آداب الصيام

وحذر من تجاهل آداب الصيام، هو صيام الجوارح من العين والقلب واليد، واللسان فيمتنع عن الغيبة والنمية والغمز واللمز.

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