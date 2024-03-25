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دراما المتحدة

أحد علماء «الأزهر» يحذر من تجاهل آداب الصيام «فيديو»

كتب:

عمرو هلال
05:26 م | الإثنين 25 مارس 2024
الدكتور الشحات عزازي

الدكتور الشحات عزازي

أكد الدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، أن الصيام لا يكون عن الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام من اللغو الرفث، والإنسان يجب أن يصوم كله،

فرض الصيام

وأوضح «عزازي»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أنه على الصائم ألا يتلصص على الناس ويتصنت على حياتهم سواء في صفحاتهم بالموبايل أو يتصنت بالإذن، مشددًا على أن فرض الصيام هو ألا ياكل ولا يشرب ولا يتمتع بزوجه.

آداب الصيام

وحذر من تجاهل آداب الصيام، هو صيام الجوارح من العين والقلب واليد، واللسان فيمتنع عن الغيبة والنمية والغمز واللمز.

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها. https://www.youtube.com/watch?v=q37sdjDAbCc 

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