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دراما المتحدة

الشحات عزازي: النظر في المصحف عبادة تكفر كل النظرات السيئة

كتب:

عمرو هلال
04:51 م | الإثنين 18 مارس 2024
الدكتور الشحات عزازي

الدكتور الشحات عزازي

رد الدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال من أحد الأشخاص يقول فيه «هل يعوض سماع تلاوة القرآن الكريم ثواب قراءة القرآن، لمن لا يعرف القراءة والكتابة؟».

وأوضح «عزازي»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن الله لا يحرم أحدا من فضله فى هذه الأيام المباركة، مؤكدًا أن هناك العديد من القنوات التلفزيونية التي تختم القرآن الكريم أكثر من مرة بأصوات ندية.

هل سماع القرآن يعادل ثواب القراءة؟

وذكر «عزازي»، أنه في حال عدم القدرة على القراءة فمن الممكن أن نفتح المصحف وتمرر العين عليه، قائلًا: «لو مش بتعرف تقرأ افتح المصحف ومرر عينك عليها، النظر فى المصحف عبادة، وهذا يكفركل النظرات السيئة».

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