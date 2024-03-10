في أي عام فرض الصيام على المسلمين؟

يستعد العديد من المسلمين في الوقت الحالي لاستقبال شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يتم الإعلان عن بدايته بعد ساعات من الآن.

ويتساءل البعض عن العام الذي فرض فيه الصيام على المسلمين، وكيف بدأت مسألة الصيام؟، فيجيب عن هذه الأسئلة عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريح خاص لـ«الوطن».

ما هو العام الذي فرض فيه الصيام على المسلمين؟

قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في إجابته على سؤال ما هو العام الذي فرض فيه الصيام على المسلمين؟، أن هذه العبادة فرضت على المسلمين في العام الثالث من الهجرة.

وأوضح «هندي» أن فرض الصيام على المسلمين، جاء بعد تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة بنحو شهر، مشيرًا إلى أن الصيام واحدًا من خير العبادات، التي لابد من أن يحرص عليها العبد.

صيام شهر رمضان

وأشار إلى أن تفويت صيام شهر رمضان ظلم للنفس، لأن العبد بذلك يضيع على نفسه فرصة لأجر عظيم لا يمكن تعويضه.

وأوضح أن صيام رمضان فرض واجب على كل المسلمين ما دام توفرت فيه بعض الشروط التي حددتها الشريعة الإسلامية، وهي أن يكون بالغًا عاقلا قادرًا مقيمًا غير مسافر، مشيرًا إلى قوله الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».