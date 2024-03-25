الولايات المتحدة تتجاهل تهديدات نتنياهو وتمرر قرار وقف إطلاق النار في غزة

امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، اليوم الاثنين، ولم تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، مما سمح بتمرير أول قرار لوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة.

وقد أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غضبه مما حدث، وهدد قائلا: «إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن اليوم فسألغي زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن»، إلا أن الولايات المتحدة قررت عدم النقض، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

مجلس الأمن يعتمد وقف فوري لإطلاق النار

وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر من الحرب، اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، أول قرار له يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعد أن أعاقت محاولات سابقة لإصدار قرار باستخدام حق النقض «الفيتو».

ووافق 14 عضوًا في مجلس الأمن على القرار، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أسبوعين، مع التأكيد على أنه يجب أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

نتنياهو يهدد بإلغاء زيارة الوفد

ووفقًا لتقرير صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية صرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق، أنه سيلغي زيارة الوفد المقررة إلى واشنطن إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد مقترح مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما حدث بالفعل.