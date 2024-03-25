«فلسطين حاضرة».. كيف تضامن أهالي المطرية مع غزة في إفطارهم الجماعي؟

«من المطرية.. هنا فلسطين»، مقولة مدونة على أحد جدران شوارع المطرية، بجانبها القدس وعلامة النصر الملونة بألوان علم فلسطين، عبر من خلالها أهالي المطرية عن تضامنهم مع غزة، ضمن استعدادات الإفطار الذي ينتظره الجميع في مختلف البلاد.

التضامن مع غزة

كان أحد أهالي المطرية أيضا يرتدي القميص ذات اللون الأسود ومدون عليه شعار «فلسطين»، البعض الآخر كان يحمل العلم الفلسطيني رافعين علامات النصر، وذلك تضامنا معهم في الظروف المأسوية التي يمروا بها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

بداية فكرة إفطار المطرية

منذ 10 سنوات، بدأ أهالي المطرية تقديم هذا الحدث العالمي، إذ يتم إعداد مئات الطاولات لتعكس مظهرًا جماليًا وجذابًا، فعندما تنظر إليه تجد كل مكان يوجد بداخله قصة وحكاية، بالإضافة إلى علامات السعادة والبهجة التي تسيطر على جميع الحضور بداية من الضعار حتى الكبار.

أنواع مختلفة من الأطعمة يتم تجهيزها في إفطار المطرية؛ منها المحشي والفراخ المشوية والأرز والسلطات، بالإضافة إلى الحلويات مثل الزلابية والقطايف والكنافة وغيرها، وكذلك أنواع الفواكه المختلفة والعصائر.

المشاركون في إفطار المطرية

العديد من المشاهير والشخصيات العامة يشاركون في إفطار المطرية؛ من بينهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والشخصيات المعروفة وفقا لما ذكره معاذ رضوان مسؤول الميديا في إفطار المطرية لـ«الوطن»، إذ يجرى إفطار أكثر من 10 آلاف شخص، وهو أكبر بكثير مما حدث الموسم الماضي.