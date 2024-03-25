وزيرة الهجرة السابقة تشارك في إفطار المطرية.. 10 آلاف شخص على 750 مائدة

حدث ضخم يلفت أنظار العالم في شهر رمضان من كل عام، ويحرص الأهالي على تحضير إفطار المطرية هذا العام للسنة العاشرة على التوالي والتي اعتادوا إقامتها في منتصف شهر رمضان من كل عام منذ 2013، بحضور 10 آلاف شخص يجتمعون على نحو 750 مائدة، وهي أكبر مائدة إفطار في مصر بطول تخطى ألف متر.

نبيلة مكرم تشارك في إفطار المطرية

ومن بين الحاضرين في إفطار المطرية هذا العام من المشاهير والشخصيات العامة و«البلوجرز»، تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، في حفل إفطار الجماعي الذي ينظمه أهالي «عزبة حمادة»، ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من الفنانين والشخصيات المعروفة، الذين طلبوا الحضور، بحسب تصريحات معاذ رضوان مسؤول الميديا في إفطار المطرية لـ«الوطن»: «في ناس كتير كلمونا وطلبوا الحضور، ورحبنا بحضورهم، وفي عدد كبير من البلوجر هيكونوا موجودين».

وفي إطار الخروج بإفطار المطرية في أفضل صورة، حرص الأهالي قبل أيام من انطلاق الإفطار الأكبر في مصر على الرسم على جدران منازل «عزبة حمادة» التي ترحب بالمشاركين في إفطار 15 رمضان، وكتبوا عليها: «رمضان في المطرية حاجة تانية»، «المطرية مفيهاش إيد غريبة»، «يا أهلاً بزوار المطرية الكرام»، كما علقوا صورًا لعدد من الراحلين الذين شاركوا في موائد الأعوام الماضية.

مفاجآت إفطار المطرية

ويقدم إفطار المطرية هذا العام نحو 1000 كيلو محشي و25 ألف فرخة، وهو رقم كبير مقارنة أيضًا بإفطار رمضان الماضي، ويجهزون أيضًا لمفاجأة كبرى تتعلق بفقرات فنية جديدة، كما يستعدون أيضًا لحضور أكثر من 10 آلاف شخص، هو أكبر بكثير مما حدث الموسم الماضي.