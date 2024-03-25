طفلان من غزة يشاركان في إفطار المطرية: «نحب مصر وفرحتنا كبيرة»

لا يجمع إفطار المطرية الشهير بعزبة حمادة في حي المطرية المصريين وأهالي المدينة فقط، بل أيضًا العديد من الوافدين إلى مصر، من بينهم طفلين فلسطينيين، اسمهما سيرون وسليمان النعيمي، وصلا إلى مصر منذ أسبوع تقريبًا، وقررا أن يحتفلا مع المصريين بالشهر الكريم على مائدة إفطار المطرية.

مصر تفتح أحضانها لطفلين فلسطينيين على مائدة إفطار المطرية

سيرون وسليمان النعيمي، هما طفلان لا يتجاوز عمرهما 15 عامًا، سافرا من قطاع غزة إلى مصر مع اشتداد حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، سافرا مع أسرتهما إلى مصر منذ أسبوع تقريبًا، واتخذا من المطرية مكانًا للعيش: «باقي أفراد الأسرة في المستشفى يتلقون العلاج، والحمد لله نحن بخير».

قرر «سيرون» و«سليمان» المشاركة في إفطار المطرية للاحتفال بالشهر الكريم مع المصريين، وعيش روحانيات الشهر الكريم التي غابت عنهما بسبب الحرب: «إحنا مبسوطين كتير وربنا قدرنا للوصول إلى مصر والمشاركة في الإفطار فرحتنا كبيرة أيضًا لما شوفنا علم فلسطين موجود، إحنا بنحب المصريين وكلنا شعب واحد».

لم تغب فلسطين عن إفطار المطرية، بل حضر واحتفل الأهالي بعلم فلسطين والأغاني الفلسطينية، قبل ساعات من موعد الإفطار، كما حرص الطفلان على ارتداء الكوفية الفلسطينية، ورسم علم دولة فلسطين على وجوههم.

تفاصيل إفطار المطرية

ويقدم إفطار المطرية هذا العام نحو 1000 كيلو محشي و25 ألف فرخة، وهو رقم كبير مقارنة أيضًا بإفطار رمضان الماضي، ويجهزون أيضًا لمفاجأة كبرى تتعلق بفقرات فنية جديدة، كما يستعدون أيضًا لحضور أكثر من 10 آلاف شخص، هو أكبر بكثير مما حدث الموسم الماضي.