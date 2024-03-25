إفطار المطرية حدث عالمي بدأ بطاولتين في الشارع: «حلاوتنا في لمتنا»

حدث ينتظره الملايين يطلقه أهالي المطرية كل عام، وهذه هي السنة الـ10 لإقامة إفطار المطرية، الأشهر على الإطلاق، الذي يضم مئات من الطاولات، التي وضعت بطريقة منظمة، لتعكس مظهرًا جماليًا وجذابًا، بمجرد أن تخطو قدميك أرض المطرية واحد من أقدم الأحياء الشعبية في مصر، لتجد في كل شبر منها قصة وحكاية وتاريخ، وتظهر في جدرانها التي اتخذت ألوانًا مبهجة جعلتها متحفًا فنيًا متكامل الأركان.

أصل المحبة والسلام بدأت في هذا المكان، الذي يجمع تحت أرضه أسرار العالم القديم؛ ليكن شاهدًا على وجود بئر مريم ورحلة العائلة المقدسة، إلى جانب مسجد الشيخ أحمد المطراوي، الذي اكسب المكان شهرة تاريخية واسعة، وصنف إفطار المطرية على كونه أضخم وأطول إفطار في العالم دخل موسوعة جينيس وضمت العام الماضي نحو 5000 شخص.

الاستعدادات لإفطار المطرية

بدأ إفطار المطرية بمجرد فكرة طرحها أحد الأهالي، بوضع طاولتين بجوار بعضهم البعض، الأمر الذي أثار غيرة بين أبناء المطرية لتعميم الفكرة، ليروي «سيد» أحد أبناء المطرية بداية الفكرة خلال حديثه لـ«الوطن» قائلًا: «الفكرة بدأت لما فكرنا أن إحنا شوية شباب بنفطر دايمًا مع بعض، والموضوع بدأ بطاولتين، وبنجيب الأكل ونفطر سوا، والناس كانت حابه تشارك معانا والموضوع من هنا بدأ وكبر، قولنا نجمع الأول أخواتنا اللي بقالهم كتير برا، وهدفنا كان أننا نوصل للناس كلها أن الأماكن الشعبية قادرة أنها تطلع حاجة مختلفة ومميزة».

رمضان بطعم زمان في المطرية

الجدران مزينة برسومًا وصور فوتوغرافية، أعدها مجموعة من الفنانين بشكل مجاني تمامًا، والتي تعكس الأصالة والأجواء الرمضانية القديمة، ما بين صورًا لـ«فطوطة» و«بكار ورشيدة» و«بوجي وطمطم» وغيرها من الشخصيات التي ترتبط برائحة قدوم رمضان، يبدأ الاستعداد لإفطار المطرية قبل عام كامل، بداية من اليوم الـ16 من شهر رمضان وحتى نهاية العام.

هدف إقامة إفطار المطرية

يهدف أهالي المطرية إلى نشر المحبة والتآلف بين الجار وأخية، وعكس ملامح التعاون، التي تظهر في استعدادهم لاستقبال ما يقرب من نحو 7 إلى 10آلاف شخص، إلى جانب حضور نخبة من مشاهير ونجوم الفن على غرار ما حدث العام الماضي.