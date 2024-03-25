أسماء المساجد المسموح بالاعتكاف فيها بمحافظة الشرقية 2024

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بمحافظة الشرقية 2024، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بمحافظة الشرقية

وقالت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، خلال بيان رسمي، إنه تم تخصيص 647 مسجدا للاعتكاف في مختلف مدن وقرى المحافظة.

وأشارت المديرية إلى أنه من أبرز المساجد التي تم تخصيصها للاعتكاف في شهر رمضان في مدينة ومركز الزقازيق مسجد الفرقان في حي الزهور، والمدينة المنورة في حي الزهور، والزراعة ناحية مديرية الزراعة، والبخاري خلف الإسكان والتعمير، والشهيد أبو أحمد بشارع الغشام في القومية، والمسجد الكبير بمشتول مركز الزقازيق، والنجاجرة بقرية كفر الحمام، والمسجد الكبير بالنكارية ومسجد الفتح أمام مستشفى المبرة، ونور الإسلام قرية الجراية مركز الزقازيق، والرفاعي بقرية الزنكلون، والمسجد الكبير بقرية بني شبل، ومسجد ابن عناني قديم بقرية تلحوين.

أسماء مساجد مسموح الاعتكاف فيها بمركز فاقوس

ومن المساجد المخصصة للاعتكاف أيضا، الإمام وشمعة والمجيدي والسلام وأبو تمراز وصلاح الدين والعيداروس والبدارنة والطاروطي وكفر الحوت، وجميعها في مدينة فاقوس، ومسجد آل البيت في منية المكرم، والحمادة الصغرى في قرية أبو شلبي، وعزبة وفا في قرية كفر الحاج عمر، ونفيسة البيضاء وعزازي سلامة وعبد الرحمن بن عوف، وعزبة يوسف وجميعها في قرية كفر الحاج عمر، ومسجد السادة العزازية والزهراء بالعزازي.

وفي كفر صقر تم تخصيص مساجد للاعتكاف منها، المسجد الكبير بقرية ناطورة والجديد ناطورة وعزبة بدوي ومسجد النور بعزبة منصور، ومسجد الفتح مصطفى اغا ومريم غلوم، والزهراء، والتوحيد ومحمد عبد الغفور، والرحمة الجديد، والكبير القواسم، واللبيدي، والنور، والفردوس، والهداية وأبو عبدالله.

ويمكن الاطلاع على أسماء المساجد كافة كما هو موضح أدناه: