بسمة وهبة تنفعل على نزار الفارس بسبب رانيا يوسف: «عيطت وقلت لها مش معايا فلوس»

انفعلت الإعلامية بسمة وهبة بشكل كبير على الإعلامي نزار الفارس خلال استضافته في حلقة خاصة ببرنامجها التليفزيوني، وجاء ذلك بسبب سؤال عن الفنانة رانيا يوسف.

وتوجهت الإعلامية بسمة وهبة بسؤال للإعلامي نزار الفارس عن أنه يبكي للضيوف لكي يتمكن من التصوير معهم دون مقابل مادي، ويجعلهم يوفرون له لوكيشن يصور فيه لقائه.

نزار الفارس يخدع الفنانين

وتابعت بسمة وهبة حديثها لنزار الفارس بأن كل فنان جلس معه قال إنه بكى له بالدموع لكي يجري معه لقاء، وحاول الأخير أن يكذب هذا الحديث فانفعلت عليه أن لا يمنعها من طرح سؤالها، قائلة: «أنت معيطش لرانيا يوسف قولتلها أنا معيش فلوس وعايز أسجل لقاء وهي فعلا عملت دا مخدتش أجر وجابتلك اللوكيشن ونفس الموضوع لسعد الصغير عيطت له قولتله معيش فلوس ومعنديش لوكيشن وعملت كدا كمان مع حورية فرغلي».