ليلى عبداللطيف تكشف سر توقعاتها مع بسمة وهبة.. ما علاقة الجن؟ (فيديو)

استطاعت تصدر محركات التواصل الاجتماعي، وعناوين الأخبار، بعدما تصادفت وصدقت توقعاتها مع العديد من الأحداث العربية والعالمية، أنها خبيرة الفلك ليلى عبداللطيف، التي أصبحت واحدة من أهم المشاهير بعدما صدمت توقعاتها الجميع بسبب حدوثها.

خبيرة الفلك ليلى عبداللطيف، على مقعد الضيف أمام الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، للحديث عن توقعاتها، ومصدر تنبؤاتها، وكيف تتصادف مع ما يحدث، خاصة بعدما أحدثت حالة واسعة من الجدل كان على رأسها تنبؤها بانفصال أحمد العوضي، وياسمين عبدالعزيز.

ليلى عبداللطيف تكشف سر توقعاتها مع بسمة وهبة

وتستضيف الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، خبيرة الفلك ليلى عبداللطيف، التي تتحدث معها عن سر توقعاتها، وكيف تتصادف مع ما يحدث، والذي ظهر خلال الإعلان الترويجي للحلقة التي من المقرر أن تحمل مفاجآت.

وردت خبيرة الفلك عن حقيقة توقعاتها، وتوتصلها بالجن، وفقًا لحديث بسمة وهبة، قائلة: «مش بفهم في الجن والتوقعات ولا التنبؤات وبريئة منهم»، متابعة: «صعب حد يخترقني ويعرف عني حاجة، ولا حد يعرف إلا رب العالمين»، مؤكدة أنها تنبأت بوفاة زوجها من قبل، وقد كان.

أشهر توقعات ليلى عبداللطيف للمشاهير

خبيرة الفلك الأشهر ليلى عبد اللطيف، أثارت حالة من التساؤلات والجدل، خلال الفترات الماضية، بعدما تنبأت بانفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز.

كما توقعت سقوط أحد لاعبي كرة القدم في الملعب وتوقف عضلة القلب، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي نيشان، قائلة: «لاعب رياضي شهير يتعرض لأزمة صحية طارئة، ترافقه أحداث مثيرة وحالة كبيرة من البلبلة على أرض أحد الملاعب».

وهو ما حدث مع اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر، الذي سقط خلال المباراة بسبب أزمة قلبية.