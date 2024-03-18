بسمة وهبة لـ سعد الصغير: أنت الشيطان نفسه.. والأخير ينسحب من الحلقة

في الجزء الثاني من حلقة العرافة الليلة، والتي تستضيف فيها الإعلامية بسمة وهبة، المُطرب الشعبي سعد الصغير، والذي تحدث خلال الحلقة عن العديد من الأزمات التي دخل فيها مع زملائه مؤخرًا، أحرجت وهبة سعد خلال فقرة شيخ العرافين: «أنا مستغربة يا سعد أنك قاعد قدامي وأنت المفروض تبقى متسلسل في رمضان، أنا حاسه أنك شيطان»، وهو الأمر الذي أغضب سعد وقال لبسمة: «حرام تقولي على خلقة ربنا شيطان»، وترك الحلقة وقرر الانسحاب قائلًا: «مش عايز منك فلوس».

ثالث انسحاب لسعد الصغير

ويعد انسحاب سعد الصغير من حلقة العرافة هو الانسحاب الثالث له حيث انسحب مرتين في نفس البرنامج مرة في عام 2021، والثانية في 2023.