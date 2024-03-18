«مش عايز فلوس».. تفاصيل انسحاب سعد الصغير من برنامج بسمة وهبة

انسحب الفنان سعد الصغير من برنامج العرافة أثناء ظهوره ضيفا على إحدى الحلقات التي تقدمها الإعلامية بسمة وهبة، وذلك بسبب انزاعجه بشكل كبير من أحد الأسئلة التي وجهت إليه.

انسحاب الفنان سعد الصغير من برنامج العرافة

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة سؤالا للفنان سعد الصغير مكتوبا على أحد كروت البرنامج دون أن تعلن عنه وعندما قرأه الصغير انفعل بشدة، قائلا: «نفس السؤال بتاع السنة اللي فاتت وأقسم بالله أنا علشان بحب حضرتك كان ممكن أعمل أي حاجة تاني هو نفس سؤال السنة اللي فاتت وقولتلك أنتي خرابة بيوت».

وتابع الصغير: «متشكرين أوي وربنا يكرمك يا ست الكل وأنا مش عايز منك فلوس لو أنتي تمام متقبضنيش تمام وعليا الطلاق ما هقعد تاني علشان أنتي قولتي نفس السؤال علشان حضرتك قولت عليا شيطان أمال انتي إيه بقى».

انسحاب سعد الصغير من الحلقة

وبالفعل بعدها انسحب الفنان سعد الصغير من حلقة البرنامج مع الإعلامية بسمة وهبة ولم يعد مرة أخرى.