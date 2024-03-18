رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«مش عايز فلوس».. تفاصيل انسحاب سعد الصغير من برنامج بسمة وهبة

كتب:

بسمة شطا
10:54 م | الإثنين 18 مارس 2024
سعد الصغير

سعد الصغير

انسحب الفنان سعد الصغير من برنامج العرافة أثناء ظهوره ضيفا على إحدى الحلقات التي تقدمها الإعلامية بسمة وهبة، وذلك بسبب انزاعجه بشكل كبير من أحد الأسئلة التي وجهت إليه.

انسحاب الفنان سعد الصغير من برنامج العرافة 

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة سؤالا للفنان سعد الصغير مكتوبا على أحد كروت البرنامج دون أن تعلن عنه وعندما قرأه الصغير انفعل بشدة، قائلا: «نفس السؤال بتاع السنة اللي فاتت وأقسم بالله أنا علشان بحب حضرتك كان ممكن أعمل أي حاجة تاني هو نفس سؤال السنة اللي فاتت وقولتلك أنتي خرابة بيوت».

وتابع الصغير: «متشكرين أوي وربنا يكرمك يا ست الكل وأنا مش عايز منك فلوس لو أنتي تمام متقبضنيش تمام وعليا الطلاق ما هقعد تاني علشان أنتي قولتي نفس السؤال علشان حضرتك قولت عليا شيطان أمال انتي إيه بقى».

انسحاب سعد الصغير من الحلقة 

وبالفعل بعدها انسحب الفنان سعد الصغير من حلقة البرنامج مع الإعلامية بسمة وهبة ولم يعد مرة أخرى.

اقرأ المزيد:

سعد الصغير يهاجم نزار الفارس: «عيطت لي بالدموع وقلت لي اقف جنبي»

شيخ العرافين يحرج سعد الصغير: «الليثي يرفض المشاركة في برنامجك لأنه نجم»

شيخ العرافين يحرج سعد الصغير: «هترجع دهب المنتج بتاعك امتى؟!»

«ده أراجوز».. سعد الصغير يرد على تصريح شعبان عبدالرحيم: «معاه حق وأنا بقول على نفسي كده»
بقلم بسمة شطا