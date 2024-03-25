نزار الفارس: حورية فرغلي فنانة كبيرة.. وخلافنا «كلام إعلام»

علق الإعلامي العراقي نزار الفارس على اتهام الفنانة حورية فرغلي له بأنه عرض عليها 50 ألف جنيه مقابل فبركة خطبتهما.

نزار الفارس: حورية فرغلي صديقتي

وقال نزار الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «هذا كلام إعلام، لأن حورية صديقتي، فقد كنا نتحدث دائما عبر تطبيق واتس آب، وأزورها في البيت، ما في خلاف بيني وبينها، هذا خلاف إعلام».

حورية فرغلي فنانة كبيرة

وتابع الإعلامي العراقي: «وكيف أن أعرض على حورية فرغلي 50 ألف جنيه فقط؟ لو أردت أن أعرض عليها لكان العرض 2 مليون جنيه، هي فنانة كبيرة فكيف أمنحها ما يعادل أو 700 أو 800 دولار».

وأكد: «أما بالنسبة لظهورها في برنامجي، فقد حصلت على مقابل مادي، ومنحتها المقابل المادي واستلمه مني رجل أعمالها».