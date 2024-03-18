سعد الصغير يهاجم نزار الفارس: «عيطت لي بالدموع وقلت لي اقف جنبي»

شنّ المطرب الشعبي سعد الصغير، هجوما عنيفا على الإعلامي العراقي نزار الفارس، قائلا: «ده مش مظبوط ولا تمام أبدا، ومارفعش قضية ضدي».

أخدته عندي الفيلا وجبت أكل للكرو كله ومأخدتش جنيه

وأضاف الصغير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي المحور والنهار: «جيت عيطت لي وقلت لي مش معايا فلوس وقلت لي اقف جنبي، أخدته عندي الفيلا وجبت أكل للكرو كله ومأخدتش جنيه».

أقل حلقة عندك بـ10 آلاف جنيه

وتابع: «لعب في مونتاج الحلقة معاه، وأنا بسأله فين المحضر اللي رفعه ضدي؟! أنت مش كويس، عيطت لي بالدموع وقلت لي اقف جنبي وجيبت له كريم عشان أعمله شعر لأنه كان منكوش ولعبت في المونتاج بعد ما سيبت لك فلوس الحلقة، وأقل حلقة عندك بـ10 آلاف جنيه».

وقاطعته الإعلامية بسمة وهبة قائلة: «كل الفنانين الذين أجروا معهم حوارا قالوا لي ذلك مثل رانيا يوسف وحورية فرغلي».