بطول 8 كيلو.. مجلس القبائل يتضامن مع غزة بمائدة بدون إفطار بالعريش

أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية عن تنظيم أطول مائدة إفطار على ساحل مدينة العريش، الجمعة المقبلة، «بدون إفطار»، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأحوال المعيشية الصعبة التي يتعرضون لها مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وبحسب بيان رسمي لمجلس القبائل والعائلات المصرية، فإن المائدة الطويلة تأتي ضمن فاعلية «حكاية خير» التي أطلقها مجلس القبائل العربية، والتي تبدأ بافتتاح قرية الأمل إحدى القرى الأكثر احتياجًا والتي جرى تطويرها خلال الأشهر الماضية.

ومن المقرر أن يحضر الفاعلية كلا من: وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل في شمال سيناء.

خريطة فاعليات حكاية خير

وتتضمن فاعليات مبادرة حكاية خير حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم، وتكريم عدد من أسر الشهداء وتقديم مساعدات تيسير الزواج على عدد من الفتيات إلى جانب تقديم رحلات عمرة مجانية على هامش الحفل.

وأعلن بيان مجلس القبائل عن إقامة فقرة فنية يقدمها المنشد وائل الفشني خلال الحفل المقرر إقامته في قرية سما العريش، عقب كلمتي وزيري الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.