مائدة إفطار المطرية تلبي رغبة الدكتور أسامة الأزهري.. ماذا طلب؟ (فيديو)

قبل 20 يوما وأثناء استضافته في برنامج مساء dmc، المذاع على فضائية dmc، كان الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، قد أبدى إعجابه بما يقوم به أهالي المطرية، إذ حرصوا على تعليق زينة شهر رمضان على شكل علم فلسطين، فضلا عن تزيين شوارع عزبة حمادة، مطالبا الأهالي بدعوته لحضور الإفطار الجماعي، لتلبي رغبته مائدة إفطار المطرية التي حرص الكثير من المشاهير على حضورها.

مائدة إفطار المطرية

مشهد رائع ظهرت به منطقة عزبة حمادة خلال مائدة إفطار المطرية، التي ضمت أكثر من 10 آلاف شخص على نحو 750 طاولة، إذ بدأت التجهيزات قبل أشهر بحسب مصطفى حميد، أحد المنظمين، لـ«الوطن»: «حرصنا على دعوة كبار المشايخ مثل الدكتور أسامة الأزهري وبعض الإعلاميين وكبار المشاهير والفنانين، لننتقل بالمائدة إلى شكل أوسع نطاقا ونأمل أن نصل للعالمية بأطول مائدة رمضانية».

الشيخ أسامة الأزهري كان قد أكد في حديثه أن مائدة إفطار المطرية، تدخل السرور والفرح على قلوب الآلاف ممن يشاركون بها، وخاصة أن منظميها لم ينسوا فلسطين الحبيبة التي تتعرض إلى حرب إبادة جماعية، ليتفاجأ الجميع بحضور أطفال فلسطينيين: «مائدة إفطار المطرية أدخلت السرور على القلوب، وأكيد نفسي أحضرها»، ليلبي المنظمون رغبته وطلبه بالحضور، ليلتف حوله كثيرون رغبة منهم في التقاط صور تذكارية معه.

أسامة الأزهري يشارك في مائدة إفطار المطرية

أسامة الأزهري كان قد طلب من منظمي مائدة إفطار المطرية، دعوته قائلا: «أتشرف بالمشاركة في الفطار السنوي الجماعي أفطر وأتسحر معاهم، نفسي أعيش معاهم أجواء الفرحة، يا ريت يدعوني وكل رجال الدين الإسلامي والمسيحي» ليتفاجأ الجميع بحضوره وسط كوكبة كبيرة من الإعلاميين والمشاهير ورجال الدين.

الأهالي حرصوا على إعداد الكثير من أنواع الطعام على مائدة إفطار المطرية، لتجمع أكثر من 10 آلاف شخص في مكان واحد، لتصبح المنطقة حديث العالم لاختلافها عن كل عام بحسب حديث مصطفى أمين أحد الأهالي لـ«الوطن»: «الحمد لله على اليوم الرائع وعلى الأكل الكثير اللي كفى عشرات الآلاف، ودا بيدينا دفعة للسنوات اللي جاية علشان ندخل موسوعة جينيس بتنظيم أطول مائدة إفطار المطرية».