مسلسل بابا جه الحلقة 15.. أكرم حسني يعيد تعريف الأبوة

شهد مسلسل بابا جه الحلقة 15، تجلي رحلة هشام «أكرم حسني» في إعادة تعريف الأبوة والتوازن بين العمل والأسرة، بعد أن نامت ابنته جودي، يتواصل هشام مع نهى الشيمي «فريال يوسف» ويظهر في برنامجها ليروي قصته منذ البداية، مشاركًا تجربته كأب للإيجار وكيف أدت هذه التجربة إلى فهم أعمق للأبوة.

مسلسل بابا جه الحلقة 15

ومع ذلك، يفاجأ الجميع بإعلانه عن نيته التوقف عن هذا العمل خلال البرنامج ورفض الاستثمار فيه، تتوالى المفاجآت عندما يرفض هشام فرصة استثمارية كبيرة، ما يثير دهشة ياسر ابن عمته «محمد أوتاكا» وولاء زوجته «نسرين أمين»، وأخوها أشرف.

وفي لحظة مؤثرة، بعد انتهاء حلقة نهى مع هشام، يذهب أبو نهى الشيمي لابنته ويسألها إذا كان سيجد مكانًا في حياتها، بينما تلتقي أم ياسر بريهام مديرة دار الأيتام وتخبرها أن ياسر على طريق التغيير، نتيجة ما حدث منها وابتعادها عنه.

جودي تلهم والدها فكرة الكشري

في نهاية اليوم، يكتشف هشام جودي تنتظره بصورة للجني الذي رسمته وهو يأكل الكشري، مما يلهمه لبدء مشروع جديد في صناعة الكشري، وبدأ بالفعل في تنفيذ الفكرة مع عمته وابنها ياسر، وبعد محاولات متعددة، ينجح في صنع طبق كشري يشبه ذلك الذي كان يصنعه والده، ووجد صورة لوالده مع عمته، ويجد نفسه يتحدث إلى الصورة عن ابنته جودي وتسببها في إلهامه ونجاحه.

قدم ياسر لهشام فرصة لبيع الكشري في حفلة، وتلقى دعمًا كبيرًا من ولاء وياسر وعمته، وظهر معه الأشخاص الذين كانوا معه في الحلقات السابقة؛ سواء لمياء أو مشرف الرحلات ودارين، وغيرها من الشخصيات المحورية في الحلقات.

مسلسل بابا جه الحلقة 15

وفي نهاية الحلقة، يشارك هشام في لحظة درامية مع ابنته، إذ يربط لها رباط حذائها، مؤكدًا أن وجوده في حياتها هو الأهم.

هذه الحلقة الختامية لا تقدم فقط قصة مؤثرة، بل تعكس أيضًا القيم الأسرية وأهمية الوقت الذي يقضيه الآباء مع أبنائهم، مقدمةً رسالة قوية عن الحب والتضحية والتغيير.