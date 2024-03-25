تتوالى الأحداث حول ولاء «نسرين أمين» وهي تجبر زوجها هشام «أكرم حسني» على العمل في تأجيره كأب للأولاد، وتؤكد له بكونها فخورة به، كما تخبره بأنّ عيد ميلاد ابنته يقترب، ويجب أن يوفر لها مصاريف الاحتفال به.

موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 15

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة 14 على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبرز أحداث الحلقة 14 من مسلسل بابا جه

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل بابا جه، أحداثا مثيرة، إذ يستغل الفنان أكرم حسني «يجسد شخصية هشام» لفكرة بابا جه، ويعين آباء جدد لكي يقبل العديد من طلبات الإيجار وذلك بمساعدة زوجته نسرين أمين «تسجد شخصية ولاء».

وتلقى هشام عرضا من أحد أكبر رجال الأعمال بقيمة 30 مليون جنيه مقابل شراء «بابا جه»، ووافق هشام على العرض ليكن مدير عام المشروع.

فريق عمل مسلسل بابا جه

ومسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.