مسلسل «بابا جه» الحلقة 15.. صدمة هشام من عرض جديد لـ«أب للإيجار»

يعمل أكرم حسني «يجسد شخصية هشام»، كـ«أب للإيجار» وذاع صيته وأصبح له معجبين في الشوارع، لإرضاء ابنته جودي التي كانت تراه أب ليس منه فائدة، وزوجته التي كانت تتولى شؤون البيت خلال فترة بقاءه في البيت بلا عمل بعد أزمة كوفيد 19.

ودارت أحداث الحلقة 14 من مسلسل «بابا جه»، حول تلقي هشام العديد من العروض للعمل كـ«أب للإيجار» خلال ساعات قليلة، والتي تؤثر على علاقته بأسرته بالسلب، إذ إنّ عمله جعله ينسى موعد عيد ميلاد ابنته جودي التي حزنت كثيرا لعدم تواجد أبيها حولها في المناسبة، لذلك قررت جودي إرسال طلب لهشام كـ«أب للإيجار» عبر مشروع «بابا جه»، ليُصدم الآخير ويحزن بشدة بمجرد معرفة صاحبة الطلب.

موعد عرض مسلسل «بابا جه» الحلقة 15 على قناة DMC اليوم

ويعرض مسلسل بابا جه الحلقة 15 بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

أبرز أحداث الحلقة 14 من مسلسل «بابا جه»

وجاءت أحداث الحلقة 14 من مسلسل «بابا جه»، حول قرار هشام بإنشاء مشروعه الخاص «أب للإيجار»، وتتوالى الأحداث لنجد مستثمر مهتم بمشروع «بابا جه» لشرائه، إذ قدم المستثمر عرضا لهشام بقيمة 15 مليون جنيه فضلا عن عمل عقد لمدة 10 سنوات لهشام من أجل إدارة المشروع، وتوسيعه في الشرق الأوسط، وفي النهاية يتم الاتفاق على مبلغ 30 مليون جنيه.

ومسلسل «بابا جه» بطولة الفنان أكرم حسني، نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.