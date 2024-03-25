نصائح للآباء لتربية البنات.. احذر ما حدث بين هشام وجودي في مسلسل بابا جه

تربية طفل بشكل سليم وتنشئته على المبادئ والحب، من أهم القواعد الأساسية لبناء شخصيته، ويجب أن يحدث ذلك في أجواء من الدفء الأسري، ولكن التربية في بيئة بعيدة عن ذلك تخلق شخصية غير سوية، خاصةً في علاقة البنت بأبيها، وهو ما سُلط عليه الضوء في مسلسل بابا جه.

وتسبب ابتعاد «هشام» الدور الذي يؤديه الفنان أكرم حسني عن ابنته، في التأثير على سلوكها بالسلب، في كوميديا تخاطب العقل والمشاعر.

مسلسل بابا جه

خلق المسلسل قماشة واسعة لأهمية وجود الأب وكيف أن علاقته بأبنائه تؤثر عليهم في السلوك والتربية، وشهدت أحداث مسلسل بابا جه، عمل «هشام» أبًا بالإيجار لعدد من الأبناء، ومع الأحداث يتم توسيع نطاق العمل، حتى ينشغل الأب عن ابنته جودي، الدور الذي تؤديه الطفلة لافينيا نادر، حتى أنه غاب عن عيد ميلادها بسبب التزامه بمهمة عيد ميلاد لطفل آخر ضمن مهام عمله.

وشهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل بابا جه مشهدًا مؤثرًا للطفلة جودي، وهي تطلب أبيها بالإيجار لرؤيته، والجلوس معه كباقي الأطفال لانشغاله الشديد عنها، وما إن رآها حتى أصيب بصدمة، فكيف أنه نسي ابنته هكذا مع مشاغل الحياة؟ وكيف لم يهتم بتربيتها وأن يبقى صديقًا لها؟ وكيف وصل بها الحال لتطلبه كمن لا أب لهم؟

التربية السليمة

يجب على كل الآباء القرب من بناتهم والتحدث معهم دومًا للمساهمة في تربيتهم بصورة صحيحة، وهو ما عبر عنه جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنه يجب أن تكون هناك طرقًا تساعدك على أن تبقى صديق لابنتك للتربية السليمة، ويتم ذلك من خلال التالي: