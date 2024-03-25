التحالف الوطني بالبحيرة يوزع وجبات إفطار على الأسر الأكثر احتياجا

تواصل مؤسسة نبيل الكاتب للعمل الأهلي التنموي، إحدى كيانات التحالف الوطني، جهودها في توزيع الوجبات الساخنة على مدار شهر رمضان المبارك، إذ وزعت وجبات إفطار على الصائمين والأسر الأولى بالرعاية بدمنهور، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

جهود التحالف الوطني في البحيرة

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي ينتهجها التحالف الوطني من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم تفعيلًا للتوجيهات الرئاسية.

دعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية

ومن جهتها، قالت الدكتورة نيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، إحدى كيانات التحالف الوطني، أن تلك الفعاليات تأتي ضمن استراتيجية التحالف الوطني لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، حيث قام المتطوعون في مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية اليوم بتوزيع وجبات إفطار للصائمين من الحالات والفئات الأولى بالرعاية بمدينة دمنهور لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وأكدت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، أننا نعمل على تقديم الدعم المطلوب لأهالينا البسطاء لتخفيف العبء عن كاهلهم طوال شهر رمضان المبارك.

يذكر أن مؤسسة الكاتب قد نظمت إفطار جماعي لعمال النظافة بمحافظة البحيرة الأسبوع الماضي كما وزعت أيضا كراتين رمضان خلال الفاعليات السابقة