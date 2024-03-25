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دراما المتحدة

كيربي: مستمرون في دعم إسرائيل وتقديم الأسلحة لها

كتب:

منة شبانة
10:10 م | الإثنين 25 مارس 2024
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي: «مستمرون في دعم إسرائيل وتقديم الأسلحة لها»، وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف: «متفاجئون من الموقف الإسرائيلي بعد قرار مجلس الأمن»، مشيرا إلى أن رد فعل إسرائيل يظهر كأننا تخلينا عن موقفنا وهذا غير صحيح.

وأضاف أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي سيلتقي نظيره الأمريكي غدا الثلاثاء.

 

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بقلم منة شبانة