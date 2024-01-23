كيربي: قطاع غزة في المستقبل لن يشمل قادة الفصائل الفلسطينية

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن يوما مروعا لإسرائيل لعدد الجنود القتلى، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار إلى أنه مهما يكن شكل قطاع غزة في المستقبل لن يشمل أبدا وجود قادة الفصائل الفلسطينية.

وتابع: «لم نر حزب الله اللبناني يتقدم لمساعدة الفصائل الفلسطينية ونرغب في تخفيف التوتر ولم نشهد توجيهات إيرانية لمساعدة الفصائل».