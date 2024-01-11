كيربي: واشنطن لا تجري تقييمات لاستخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تجري تقييمات بشأن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة الأمريكية، في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة العمل على تقليل الخسائر بين المدنيين، في العدوان المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قائلاً: «ندعم إسرائيل بالأسلحة في حربها بقطاع غزة»، واعتبر أن الاتهامات التي ساقتها جنوب أفريقيا بشأن مسؤولية الولايات المتحدة عن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، «لا أساس لها من الصحة»، وأضاف أنه «على الحوثيين وقف هجماتهم، وسيتحملون تبعاتها».