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حزب الوفد يرحب بوقف إطلاق النار في غزة

يمامة: القرار تأخر.. ونتمنى التزام الجميع وتحويله إلى وقف دائم

كتب:

محمد أباظة
09:29 م | الإثنين 25 مارس 2024
الدكتور عبد السند يمامة

الدكتور عبد السند يمامة

رحب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بقرار مجلس الأمن الصادر اليوم بوقف إطلاق النار في غزة، خلال شهر رمضان وتوفير الأجواء لاستمراره بشكل دائم.

وقف إطلاق النار في غزة

وأكد «يمامة»، أن القرار رغم تأخره إلا أنه كان ضروريًا لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأشاد رئيس حزب الوفد، بتضمين القرار لإدخال المساعدات إلى غزة بغير شروط، وتبادل الأسري وتهيئة المناخ لوقف دائم وإنهاء العدوان.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.