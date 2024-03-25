حزب الوفد يرحب بوقف إطلاق النار في غزة

رحب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بقرار مجلس الأمن الصادر اليوم بوقف إطلاق النار في غزة، خلال شهر رمضان وتوفير الأجواء لاستمراره بشكل دائم.

وقف إطلاق النار في غزة

وأكد «يمامة»، أن القرار رغم تأخره إلا أنه كان ضروريًا لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأشاد رئيس حزب الوفد، بتضمين القرار لإدخال المساعدات إلى غزة بغير شروط، وتبادل الأسري وتهيئة المناخ لوقف دائم وإنهاء العدوان.