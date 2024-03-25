«حماة الوطن»: قرار مجلس الأمن وضع الأبعاد الإنسانية أولوية لإنقاذ الآلاف في غزة

رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، باعتماد مجلس الأمن للقرار 2728، الذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال النائب اللواء أحمد العوضي في بيان له منذ قليل، إن مجلس الأمن نجح بعد مطالبات عده استمرت على مدار 5 أشهر من العدوان الصهيوني الوحشي على سكان قطاع غزة، لاستصدار هذا القرار التاريخي، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد 14 عضوا، وامتناع عضو واحد هو الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن اليوم، أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء في قطاع غزة، من حرب الابادة الجماعية التي يشنها العدوان الغاشم على أطفال ونساء وشيوخ، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقف إطلاق النار في غزة

واكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قرار مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار، يعيد للمجلس دوره في تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والاطلاع بمهامه في صون السلم والأمن الدوليين، وإيقاف حمام الدم في غزة، مطالبا بتنفيذ القرار بشكل فوري وكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، وما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مشددا على أن القوى الدولية المؤثرة تكثف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع الجهود المصرية، وتتجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع والمنطقة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إلى استمرار ومواصلة الجهود المصرية الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً علي إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

القيادة السياسية المصرية وضعت القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها

وأكد النائب أحمد العوضي، أن القيادة السياسية المصرية وضعت القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وهذا ليس وليد اللحظة، وإنما بدأ منذ عام 1948، ومصر من ذلك الحين وقفت بكل قوة ضد تصفية القضية وضدمت التضحيات غير المسبوقة على المستويات كافة، من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.