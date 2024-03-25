بالأسماء.. النتائج الكاملة لانتخابات المحامين 2024 على مستوى الجمهورية

أعلن المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، عن نتيجة انتخابات النقابة، وجاءت كالتالي

عبد الحليم علام عبد الحليم علام، نقيب المحاميين: 23 ألفا و955 صوتا.

الفائز بالإدارات القانونية

أسامة إبراهيم حامد سالمان: 15 ألفا و695 صوتا.

حسام سعيد أحمد مصطفي: 12 ألفا و910 أصوات.

أحمد حسان علي محمد سالم: 11 ألفا و444 صوتا.

الفائز من كل محكمة

أبو بكر محمد أحمد ضوه «محكمة استئناف القاهرة»: 16 ألفا و401 صوت.

محمد عبد النبي عبد الوهاب عبد اللطيف «محكمة استئناف الإسكندرية»: 12 ألفا و272 صوتا.

مجدي ناجي أحمد سخي «محكمة استئناف الإسماعيلية»: 11 ألفا و882 صوتا.

ناصر عبد الحق المرسى العمري «محكمة استئناف المنصورة»: 10 آلاف و886 صوتا.

محسن لطفي محمد على سالم «محكمة استئناف طنطا»: 9336 صوتا.

محمد خلف حسين محمد «محكمة استئناف بنى سويف»: 12 ألفا و293 صوتا.

محمد عبد العظيم أحمد فرغلي «محكمة استئناف أسيوط»: 12 ألفا و348 صوتا.

عبد المجيد هارون أحمد عبد الرحمن «محكمة استئناف قنا»: 16 ألفا و761 صوتا.

محاكم استئناف

ممدوح على عبد العال عبد المنعم «محكمة استئناف قنا» 13 ألفا و371 صوتا.

إبراهيم عز العرب ولقبه فؤاد أحمد حسن «محكمة استئناف قنا» 13 ألفا و164 صوتا.

سعيد سيد على عبد الخالق «محكمة استئناف القاهرة» 13 ألفا و108 أصوات.

محمد سید سید أحمد هيبه «محكمة استئناف القاهرة» 12 ألفا و46 صوتا.

ورداني عبد الرحمن حسن التوني «محكمة استئناف القاهرة» 12 ألفا و22 صوتا.

نتائج انتخابات نقابة المحامين 2024

محمود محمد الداخلي هنداوي «محكمة استئناف القاهرة» 11 ألفا و874 صوتا.

محمد إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم فزاع «محكمة استئناف أسيوط» 11 ألفا و693 صوتا.

عيسى عبد الحميد محمد أحمد عيسى «محكمة استئناف القاهرة» 11 ألفا و19 صوتا.

عمر جلال حسن محمد هريدي «محكمة استئناف القاهرة» 10 آلاف و793 صوتا.

ربيع جمعة رزق مرسي «محكمة استئناف القاهرة» 10 آلاف و715 صوتا.

محمود على مصطفى محمد تفاحة «محكمة استئناف المنصورة» 10 آلاف و608 أصوات.

السيد جابر عبد العال السيد «محكمة استئناف القاهرة» 10 آلاف و437 صوتا.

أحمد اسامة محمد أحمد «محكمة استئناف أسيوط» 10 آلاف و420 صوتا.

عمرو إبراهيم محمد إبراهيم «محكمة استئناف القاهرة» 10 آلاف و314 صوتا.

محمد إبراهيم على عيسى «محكمة استئناف المنصورة» 10 آلاف و228 صوتا.

السيد حسن أحمد حسن «محكمة استئناف الإسماعيلية» 10 آلاف و196 صوتا.

محمد راضي محمد مسعود «محكمة استئناف القاهرة» 10 آلاف و32 صوتا.