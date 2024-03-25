إعلان نتائج انتخابات نقابة المحامين 2024 رسميا في هذا الموعد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج انتخابات نقابة المحامين 2024.

موعد إعلان نتيجة انتخابات المحامين

وأكدت اللجنة القضائية، أن إعلان النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين، سيكون اليوم الإثنين الساعة 9 مساء بمقر غرفة اجتماعات مجلس النقابة بالدور الثاني بمبنى النقابة العامة للمحامين بالقاهرة بشارع رمسيس.

ووجهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الدعوة بالحضور في تمام التاسعة مساء لإعلان النتائج رسميا، للفائز على منصب النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ28 عضوا.

انتخابات نقابة المحامين

وتنافس في انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وكان قد بلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وجاءت المؤشرات شبة نهائية لعملية فرز أصوات الناخبين تشير إلى حسم مقعد نقيب المحامين لصالح المرشح عبد الحليم علام بعد تقدمه عن أقرب منافسيه سامح عاشور بـ7000 صوت انتخابي.