ينتظر جموع المحامين، موعد إعلان نتائج انتخابات نقابة المحامين 2024 رسميا، لاسيما بعد انتهاء التصويت وأعمال الفرز أمس، وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أنه سيجرى الإعلان عن نتائج انتخابات نقابة المحامين 2024 خلال ساعات.

وكان قد تنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

موعد إعلان نتائج انتخابات نقابة المحامين

وأكدت اللجنة القضائية أن موعد اعلان نتائج انتخابات نقابه المحامين 2024، يحدده وصول كافة الأحراز الانتخابية من كافة المحافظات، لاسيما وقد بلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وجاءت المؤشرات شبة نهائية لعملية فرز أصوات الناخبين تشير إلى حسم مقعد نقيب المحامين لصالح المرشح عبد الحليم علام بعد تقدمه عن أقرب منافسيه سامح عاشور بـ7000 صوت انتخابي.