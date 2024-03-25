بالأسماء.. نتيجة انتخابات المحامين 2024 رسميا على مجلس النقابة

أعلن المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، عن نتيجة انتخابات النقابة، مؤكدًا أنه تمّت العملية الانتخابية بمشاركة 612 مستشارًا، موزعين على 37 لجنة عامة.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان نتيجة الانتخابات، أنّ إجمالي عدد الجمعية العمومية بلغ 23152 محاميًا لهم حق التصويت.

نتائج انتخابات نقابة المحامين 2024

وفاز على الإدارات القانونية، كل من أسامة سالمان وحسام سعيد مصطفى وأحمد حسام.

وفاز على مقاعد الاستئناف كل من أبوبكر محمد ضوة ومحمد عبد الوهاب ومجدي سخي، وناصر عبد الحق المرسي، ومحسن لطفي، ومحمد خلف حسين، ومحمد عبد العظيم فرغلي، وعبد المجيد هارون، وممدوح عبد المنعم، وإبراهيم عز العرب، ولقبه فؤاد أحمد، وسعيد عبد الخالق، ومحمد هيبة، وورداني التوني، ومحمود الداخلي، ومحمد فزاع، وعيسى أبوعيسى، وعمر جلال هريدي، وربيع رزق مرسي، ومحمود تفاحة، وجابر السيد، وأحمد أسامة محمد أحمد، وعمرو محمد إبراهيم، ومحمد إبراهيم علي عيسى، والسيد حسن أحمد حسن، ومحمد راضي مسعود.

نقيب المحامين الجديد

وكانت قد أجريت انتخابات نقابة المحامين 2024 يوم السبت الماضي، انتخابات لاختيار نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة على مستوى الجمهورية.

وتنافس على مقعد النقيب 15 مرشحًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

فيما بلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.