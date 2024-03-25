ظهور مفاجئ لأبناء أكرم حسني الحقيقيين في مسلسل بابا جه.. «علطول في التصوير»

مع وصول مسلسل بابا جه، الذي ينافس في سباق رمضان 2024، جاء مشهد ظهور نجلي بطل المسلسل الفنان أكرم حسني الحقيقيان، في الحلقة الأخيرة، ليثير إعجاب الجمهور، إذ أنه كان مشهدًا واقعيًا مرتبطًا بأحداث المسلسل، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

«ياسين وربا» نجلي أكرم حسني الحقيقيان، سجلا ظهورًا مميزًا في الحلقة الأخيرة من المسلسل، الذي تصدر محركات البحث خلال أول 16 يومًا في رمضان، إذ دخلا في مشهد واقعي، مرتبطًا بأحداث المسلسل، ما أثار إعجاب المتابعين.

ظهور نجلي أكرم حسني الحقيقيان في مسلسل بابا جه.. ماذا قالا؟

«لو سمحت ممكن نعمل أوردر بابا جه، أصل بابا بقاله كتير أوي بيصور وعايزين حد مكانه»، هكذا ظهر الثنائي ياسين وربا، نجلي أكرم حسني الحقيقيان في مشهد طريف في أحداث الحلقة الأخيرة، ليرد عليهما: «اتفضل أنت وهي على البيت بلاش دلع وكلام فارغ، هو هيخلص ويجيلكم ما هو بيعمل كل ده علشانكم».

نجاح مسلسل بابا جه في سباق رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار كوميدي، يناقش خلالها أزمة علاقة الآباء بأبنائهم، فبعد فصل أكرم حسني من وظيفته في أحد الفنادق الكبرى، اضطر لعمل مشروع يحمل اسم «بابا جه»، ليقوم بدور الأب البديل مقابل المال، وسط تدهور علاقته بنجلته في المسلسل.

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.