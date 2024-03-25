صدمة جديدة داخل تل أبيب.. وزير كبير يعلن استقالته

أعلن وزير الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، استقالته من حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نظرًا لعدم تضمينه في مجلس وزراء الحرب، وفقًا لتقارير شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

انضم بعد هجوم حماس ولكن قرر الرحيل

وبعد عملية طوفان الأقصى، انضم الوزير جدعون ساعر إلى حكومة الطوارئ مع عدد من أعضاء المعارضة الآخرين.

ومن غير المتوقع أن يؤثر رحيل الوزير جدعون ساعر وأحد حلفائه على استقرار حكومة نتنياهو، التي لا تزال تحتفظ بأغلبية واضحة في البرلمان.

كان الوزير جدعون ساعر منافسًا لنتنياهو في حزب ليكود اليميني قبل انضمامه إلى تكتل أكثر وسطية بقيادة قائد الجيش السابق بيني جانتس، وانضم ساعر وجانتس إلى حكومة الطوارئ، وأصبح جانتس عضوًا في مجموعة صغيرة لاتخاذ القرارات داخل حكومة الحرب، بينما لم يُدع ساعر للانضمام إلى تلك المجموعة.

وصرح ساعر قائلاً: «لا أستطيع تحمل المسؤولية إذا لم يكن لدي، في رأيي، قدرة حقيقية على التأثير في توجه السياسة، ببساطة، لا أرى فائدة في البقاء».

وكانت استقالة ساعر متوقعة، إذ انفصل عن تحالفه مع جانتس في وقت سابق هذا الشهر.