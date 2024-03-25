أمريكا تعرب عن خيبة أملها من تهديد نتنياهو لواشنطن.. هل تتوتر العلاقات؟

أعربت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عن خيبة أملها إزاء قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن، كانت مقررة.

رفض واشنطن استخدام حق الفيتو

واتخذ «نتنياهو» قراره بعد رفض واشنطن استخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار تبناه مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفي مؤتمر صحفي، أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، عن خيبة أمل كبيرة بسبب قرار نتنياهو بعدم الحضور إلى واشنطن، مما حرمهم من فرصة إجراء محادثة شاملة حول البدائل القابلة للتنفيذ، بدلاً من العملية العسكرية البرية في رفح، وفقًا لما نقلته شبكة «سي إن إن».

لم يحدث أي تغيير في السياسة الأمريكية

وأكّد «كيربي» أنه لم يحدث أي تغيير في السياسة الأمريكية على الرغم من قرار الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست».

وقال إنّ دعمنا للاحتلال الإسرائيلي لملاحقة حماس مستمرًا، ولم يتوقف.

وتابع: إنهم سيواصلون محادثاتهم مع الإسرائيليين بشأن حماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات لقطاع غزة، بغض النظر عن إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي.