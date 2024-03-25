باحث سياسي: أمريكا قيدت إسرائيل مؤقتا بعد قرار مجلس الأمن

قال عادل محمود، باحث سياسي، إن الولايات المتحدة قيدت إسرائيل ولو مؤقتا بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، بمعنى أنها هدنة إجبارية مفروضة على كل الأطراف لأنهم لم يتوصلوا إلى إعلان هدنة يوافق عليها جميع الأطراف، لكن السؤال الأهم هل ستلتزم إسرائيل بالقرار؟ نعم ستلتزم لأنها في أشد حاجة للهدنة وكذلك الفصائل الفلسطينية.

أمريكا أعطت درسا عمليا لنتنياهو

وأضاف «محمود»، خلال لقاء ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن أمريكا أعطت درسا عمليا لنتنياهو، ورسالتها هي أنه في أي لحظة يمكن وقف حرب غزة ومساعدة المجتمع الدولي، لذلك عليه أن يعي هذا الدرس جيدا وألا سيدرك بعد فوات الأوان.

أمريكا أصبحت تحت عبء داخلي يصعب الخروج منه

ولفت إلى أن أمريكا أصبحت تحت عبء داخلي يصعب الخروج منه، فإدخال المساعدات حملة انتخابية لأن الجميع يعي أن أمريكا قادرة على إيقاف الحرب؛ لذلك «بايدن» في حملته الانتخابية في وضع صعب، وعدم استخدام أمريكا للفيتو جاء للتسويق الداخلي للحملة الانتخابية.