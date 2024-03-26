تعرف على سبب وفاة سعيد الهوا.. «المرض كان أكبر من العلاج»

رحل عن عالمنا أول أمس المُطرب الشعبي ممدوح الأصيل، الذي اشتهر بأغنية «سعيد الهوا»، وكانت من أشهر أغنيات خلال مشواره الفني.

سبب وفاة المطرب سعيد الهوا

وأكد نجله كريم ممدوح الأصيل، الشهير بـ«سعيد الهوا» في تصريحات صحفية، أن والده كان يعاني من أمراض الشيخوخة، وتدهورت حالته فيما يخص الضغط والسكر، وفقد الأطباء السيطرة على الأمر، وكان المرض أكبر من العلاج حتى توفي».

عزاء المطرب سعيد الهوا

استقبلت أسرة ممدوح الأصيل العزاء فيه أمس في نادي الرماية، بجوار طلائع الفرسان زهراء بمصر القديمة، وكان ممدوح الأصيل من مواليد منطقة كوم الدكة بمدينة الإسكندرية.

محطات في حياة سعيد الهوا

- كان يزاول الغناء منذ أن كان في الثامنة من عمره، ومع احترافه الغناء الشعبي.

- عمل في البداية باسم ممدوح الأصيل ثم سعيد الهوا.

- نال شهرة كبرى عندما أذيعت أغانيه، وعلى رأسها أغنية «أنا اسمي سعيد الهوا» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- تحول منذ ذلك الوقت إلى شخصية إعلامية، خاصة بعد ظهوره للمرة الأولى بوجهه الحقيقي في الفيلم القصير «الأسطورة 69».