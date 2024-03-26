ماذا نعرف عن مستشفى الأمل في غزة بعد خروجه من الخدمة؟

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المستمر على قطاع غزة، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية، وقد كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء أمس الاثنين، خروج مستشفى الأمل التابع لها بخان يونس في غزة عن الخدمة، بعد إجبار جنود الاحتلال الأطقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين بالخروج، فماذا حدث؟

خروج مستشفى الأمل في غزة

وبحسب بيان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأمل في غزة مساء أمس الاثنين، وذلك بالتزامن مع قصف وإطلاق نار كثيف على مداخله.

وذكرت الجمعية، أن آليات الاحتلال جرفت المناطق المحيطة بالمستشفى، وأغلقت جميع مداخله، قبل أن تجبر جميع من بداخله بما فيهم العائلات النازحة والطواقم الطبية على الخروج منه، غير مراعية حالة المرضى أو المصابين، مؤكدة على أن الجميع تحت الخطر الشديد.

ماذا نعرف عن مستشفى الأمل؟

مستشفى الأمل في غزة خو أحد المستشفيات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ونبنى عام 1997، يتكون من 5 طوابق، ومقره في مدينة خان يونس، وفق موقع هيئة الأمم المتحدة.

وهو المستشفى الوحيد الذي يتضمن جزءًا متخصصًا لإعادة التأهيل الطبي، لمرضي الجلطات القلبية والحوادث، والعدوان المستمر من قوات الاحتلال، فضلا عن أنه المركز الوحيد، الذي يتم فيه إجراء عمليات جراحة الشبكية والعمليات الدقيقة في العيون.

سعة مستشفى الأمل في غزة على نحو 100 سرير، موزعة على عدد من الأقسام منها الجراحة، والولادة والعمليات، والعلاج النفسي، بالإضافة إلى المعمل وغرفة الأشعة وعيادات الأسنان.

كما أنه يتضمن قسمًا على أعلى مستوى؛ لجراحات العيون وجراحات المخ والأعصاب وزراعة المفاصل، فضلا عن أن المركز الطبي يحتوى على أحدث وأفضل الأجهزة الطبية والمعدات.