مصمم لوجو إفطار المطرية: «يعبر عن فرحة رمضان والعالم كله شافنا»

على مدار 60 يومًا، عكف أهالي عزبة حمادة بالمطرية على العمل بجدٍّ ومثابرة، ممزوجين بمشاعر الفرح والبهجة، استعدادًا لأكبر مائدة إفطار تقام للسنة العاشرة على التوالي، وبعد النجاح الباهر في إخراج هذا اليوم بهذا المشهد الأسطوري، لفت انتباه الجميع ارتداء مجموعة من الأشخاص زي موحد يحمل شعار «رمضان في المطرية».

لوجو إفطار المطرية

كان إسلام هاني وشهرته «ميجا»، أحد الجنود المجهولة في نجاح أكبر مائدة إفطار في المطرية، الذي أصبح ينتظرها الجميع من مختلف دول العالم، فضلا عن أنها أصبحت حديث وسائل الإعلام العالمية، إذ كان له دورًا بارزًا في تصميم لوجو المائدة.

«أنا ابن المطرية وكان لازم أشارك بحاجة في نحاج أكبر مائدة إفطار، كل واحد هنا بيقدم اللي يقدر عليه، عشان اليوم يطلع بالشكل المعتاد» وفق حديث «إسلام» مع «الوطن»، موضحًا أنه صممّ لوجو مائدة الإفطار من وحي زينة رمضان، خاصة أن الخلفية التي رسم عليها اللوجو كانت الآلة الخاصة بالكنافة البلدي.

مدة الانتهاء من تصميم اللوجو

ما يقرب من 7 أيام، استغلها «ميجا» في الانتهاء من تصميم لوجو إفطار المطرية، وسط حالة من الفرحة والسعادة التي بدت على وجهه بمشاركته مثل باقي أبناء منطقة عزبة حمادة، بموهبته وعمله المتخصص.

«15 رمضان في المطرية» أو «10 رمضان في المطرية»، كان ذلك وهو الشعار الذي رُسم في مختلف أنحاء عزبة حمادة، كلٌّ يراه كما يحبّ، المصريون يرونها 15 بالعربي، بينما الأجانب يرونها 10 بالإنجليزي، يقول «إسلام»: «أردتُ كتابة الشعار بهذه الطريقة لكي يراه العالم كله».