مفاجآت مائدة إفطار المطرية.. مشاهير من كل المجالات (صور)

في منطقة المطرية أرض المحبة والسلام التي شهدت رحلة الأسرة المقدسة، ليثبت أصالتها وجود بئر السيدة مريم العذراء، تم الاجتماع العاشر لإفطار أهالي المطرية، والذي اعتاد أبناء منطقتها إطلاق مائدتهم كل عام في نفس الموعد من شهر رمضان، ويتميز أهالي المطرية في حملة إفطار الصائمين باستمرار، إذ تضم المنطقة هذا العام المئات من الطاولات الموزعة في سبع حارات، والتي تحتشد بالصائمين فوق العدد المتاح، في أجواء من البهجة والسعادة غير المفرقة بين المسلم والمسيحي.

وفي هذا الصدد نرصد أبرز المشاهير الذين حرصوا على المشاركة في حضور الإفطار العاشر لأهالي المطرية.

أبرز المشاهير الحضور في إفطار المطرية

الشيخ أسامة الأزهري

حرص الشيخ أسامة الأزهري على حضور إفطار المطرية في نسخته العاشرة، والذي نال الكثير من الترحيب والتهليل وسط تعبيرات بالحب قائلين «نورت دولة المطرية».

نبيلة مكرم

فاجأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقا، أهالي المطرية بحضورها في الإفطار الجماعي لهم، في ظل ترحيب وحب كبير فيما بينها وبين أبناء المطرية، كما حرصت على التقاط الصور برفقتهم؛ لتدوين الذكرى الجميلة.

أميرة سيد مكاوي

تفاعل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي مع أميرة ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا برفقة رسومات والدها على حائط المطرية، في النسخة العاشرة من عمره، لتثبت بذلك حضورها فيه.

محمد عبد الرحمن

انضم الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر الشهير بـ«توتا»، إلى إفطار المطرية لهذا العام، موضحًا أن تلك الأجواء هي المقربة لقلبه وسط محبيه، الذين لا يعرفون إلا الحب.

مها سالم

نشرت الإعلامية مها سالم صورًا لها برفقة أصدقائها ومحبيها من إفطار المطرية العاشر، وسط أجواء البهجة والفرحة التي شعرت بها بين أبناء المنطقة معلقة «رمضان في مصر حاجة تانية».

آية عبد الرحمن

شاركت الإعلامية آية عبد الرحمن في إفطار المطرية العاشر، في استمتاع مع أبناء المنطقة في أجواء أسرية مليئة بالحب، وقد تداول أصدقاؤها الصور معها عبر منصات التواتصل الاجتماعي، إذ نشر الكاتب الدكتور محمد فتحي صورة برفقتها، وبرفقة الإعلامية ياسمين نور الدين، معلقًا على اجتماعهم سويًا «يا صلاة النبي علينا».