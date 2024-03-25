15 رمضان في المطرية.. المصريون يدعمون فلسطين

حب فلسطين عند المصريين عقيدة لا يختلف عليها اثنين، واليوم أثناء الاحتفال بإفطار المطرية، كانت فلسطين حاضرة بقوة، سواء بالأعلام التي رفعها الشباب المصري، أو الأطفال الفلسطينيين الذين كانوا يرقصون على أغنية: «رمضان في مصر حاجة تانية».

من شرفة داخل بيت بعزبة حمادة التابعة لمنطقة المطرية، ظهر أحد الشبان المصريين ملتفًا بعلم فلسطين، يطل برأسه لأسفل ليتابع احتفالات إفطار المطرية.

سرعان ما انتشرت صورة الشباب الملتف بعلم فلسطين، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها المتابعون بكثرة معبرين عن حبهم لذلك المظهر.

ومن الشرفة إلى الشارع، حيث الطفلين سيرون وسليمان، شقيقان من قطاع غزة الفلسطينية، أتيا إلى مصر منذ أسبوع رفقة أبويهما، ظهرا بشعار فلسطين مرسومًا على وجههما، وأحدهما يرتدي الشال الفلسطيني، ويمسكان بأيدي بعضهما ويرقصان على الأغاني الرمضانية المصرية، مثل أغنية: «رمضان في مصر حاجة تانية».

«إحنا مبسوطين كتير وربنا قدرنا للوصول إلى مصر والمشاركة في الإفطار فرحتنا كبيرة أيضًا لما شوفنا علم فلسطين موجود، إحنا بنحب المصريين وكلنا شعب واحد».. تلك الكلمات خرجت من فم الطفلين خلال حديثهما مع «الوطن»، معبرين عن فرحتهم الكبيرة بوجودهما داخل مصر، وتحديدًا في إفطار المطرية.

احتفالية ليست للمصريين فقط

لم يكن الاحتفال بيوم 15 رمضان بالمطرية للمصريين فقط، بل هناك أشخاص أتوا خصيصًا من أجل هذا اليوم، بعضهم من الصين والجزائر وفلسطين ودول الخليج.