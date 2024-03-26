جنود خفية وراء نجاح ملحمة «المطرية».. أكبر مائدة إفطار في حب مصر

منذ ما يقرب من 60 يومًا، عمل أهالي عزبة حمادة بالمطرية على قدم وساق استعدادًا لأكبر مائدة إفطار للسنة العاشرة على التوالي، يقدم كلٌّ منهم ما في يده وقدر استطاعته، فهناك من يستغل مهنته، وهناك من تستغل موهبتها، حتى يظهر اليوم بالشكل الذي أصبح ينتظره الجميع، وبسببه أصبح حديث وسائل الإعلام العالمية.

بعد ظهور مائدة إفطار المطرية، بالشكل المتعارف عليه وأبهرت الجميع من مختلف الدول، الذين كانوا ضيوفًا عليها، هناك كواليس كثيرة لا يعرفها سوى أهالي عزبة حمادة، حتى تظهر أكبر مائدة إفطار بهذا المشهد الأسطوري.

هناك جنود خفية عملت على هذا المشهد، كان من أبرزهم سيدات المطرية فهن لا يتوقفن عن العمل، كلا منهن تستعد بكل طاقتها داخل المنازل لإعداد الطعام، كما يوجد شيف خاص لإعداد الطعام، مع ركن خاص بالحلوى والعصائر الرمضانية.

استعداد سيدات المنطقة لإعداد الطعام

تستعد السيدات لعمل بعض الأطعمة المختلفة منذ بداية يوم الإفطار: «من أول سنة واحنا بنشارك في لف المحشي بأنواعه المختلفة كل بيت في المنطقة بياخد كمية كبيرة يلفها»، وفق حديث «أم عبدو»، لـ«الوطن».

«الشباب بيجيبولي المحشي متقور وأنا برجع أعمله من تاني، ونجهز التخديعة من بالليل والإفطار من الصبح بدري، نبدأ نلف أنا وبناتي»، هكذا عبرت «أم عبدو» عن أجواء التهجيز للمائدة الضخمة.

لم تكن تلك السيدة وحدها من تساعد في إعداد أكبر مائدة إفطار، فهناك من ترك عمله للتفرغ في تنجيد مفارش الطاولات.

إعداد أغطية ترابيزات مائدة الإفطار «مفارش»، هي المهمة التي حملها عم ربيع على عاتقه، للمشاركة في تزيين أكبر مائدة إفطار في المطرية: «باخد إجازة من شغلي 3 أيام أظبط فيهم مفارش الترابيزات وتدبيسها عليهم قبل الإفطار» وفق حديثه، مشيرًا إلى أنه يُعد ما يقرب من 750 طاولة.

سلامة وأمان أهالي المطرية هي الأهم

دائمًا القائمون على تنظيم أكبر مائدة إفطار، يضعون نصب أعينهم سلامة الجميع، لذلك لن يتم استخدام الألعاب النارية والشماريخ، وذلك لدواعي أمنية وللحفاظ على سلامة الأهالي: «الجهات الأمنية طلبت منا عدم استخدام الألعاب النارية وخاصة الشماريخ للحفاظ على السلامة العامة»، حسب ما أوضحه حمادة حسن، أحد المسؤولين عن إفطار المطرية.

كاميرات في كل شارع، وضعها المسؤولون عن إفطار المطرية لتوثيق اللحظات، تبدأ بالتقاط الفيديوهات قبل الإفطار، وتستمر حتى الانتهاء منه: «في كل شارع موجود كاميرا بنثبتها بتشتغل لغاية ما نخلص، وبيكون في شخص ثابت كمان معاه كاميرا بروفيشنال للتصوير وتوثيق اللحظة، وبنحتفل بالصور دي كل سنة».

تحت شعار «كلنا واحد.. أهل وعزوة» يشارك أقباط منطقة المطرية في إعداد أكبر مائدة، كلا منهم يشرف على الطاولات المتواجدة أمام بيته الذي رسم عليه الاحتفال بشهر رمضان المبارك بجانب صليب كبير، فضلا عن أنهم يدعون أقربائهم للإفطار لديهم في هذا اليوم: «كل بيت مسيحي بيشرف على الترابيزات اللي قدامه لو احتاجوا حاجة وبنقدم وجبات صيامي السنة دي عشان صيامنا جه مع بعض بيعزموا ناس قرايبهم من برا المنطقة ونفطر كلنا سوا» وفق تعبير «حمادة».