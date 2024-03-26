«الصحة»: توفير تدريب لأول دفعة أطباء أمراض صدرية تجتاز اختبار «هيرميس»

كرمت وزارة الصحة والسكان، الدفعة الأولى من أطباء الأمراض الصدرية بالوزارة، الذين اجتازوا اختبار التعليم المنسق في طب الجهاز التنفسي للمتخصصين الأوروبيين «هيرميس»، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية المصرية للشعب الهوائية في تطوير المنظومة الصحية وتأهيل شباب الأطباء لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمريض المصري، من خلال الندوات العلمية، والأوراق البحثية، وورش العمل، وعرض أحدث التطبيقات والابتكارات من خلال المؤتمرات السنوية التي تنظمها الجمعية، إضافة إلى الاستثمار في برامج التعليم الطبي المستمر لصقل الخبرات الأكاديمية والعملية للأطباء.

«هيرميس» من أعلى معايير المعرفة بين المتخصصين فى أمراض الجهاز التنفسي

أضاف أن الاختبار المؤهل لدبلومة الأمراض الصدرية الأوروبية «هيرميس» يعد من أعلى معايير المعرفة بين المتخصصين فى أمراض الجهاز التنفسي بالدول الأوروبية.

وقررت وزارة الصحة، التواصل مع الجمعيات العلمية المختلفة في مصر وخارجها لتوفير تدريب للأطباء، لحرص الوزارة على الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب، والتعليم الطبي المستمر للأطباء، إذ أثبتت الزمالة المصرية بمختلف تخصصاتها أهمية التدريب العملي والتطبيق جنباً إلي جنب مع التعليم الأكاديمي.

جائحة كورونا أظهرت القدرات البشرية للدولة المصرية

أضاف أن جائحة كورونا أظهرت القدرات البشرية للدولة المصرية وأهمية تضافر جهود مختلف الهيئات الصحية.

من جانبه، قال الدكتور حسام حسني أمين عام المجلس الصحي المصري، إنه تقدم 128 طبيب للاختبار من مختلف المحافظات، وتم تقييم درجات المتقدمين، وحصل 40 طبيبا على أعلى الدرجات، منوهاً إلى عقد برنامج تعليمي يؤهل لدخول اختبارات «التعليم المنسق في طب الجهاز التنفسي للمتخصصين الأوروبين - هيرمس» بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالتنسيق مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية.