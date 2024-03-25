مصادر بـ«الصحة»: إجراء طبي جديد للاعب أحمد رفعت.. وتحديد موعد زيارته

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان، أنه تم اتخاذ إجراء طبي جديد مع اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيجري نقل اللاعب أحمد رفعت بعد قليل إلى أحد مستشفيات القاهرة، مشيرا إلى تحسن حالته بشكل جيد الآن والذي يسمح بنقله دون وجود أي مضاعفات صحية.

إجراء التحاليل

وتابعت المصادر في تصريحاتها الصحفية، أن بعد نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات بالقاهرة سيتم إجراء بعض التحاليل والكشوفات الخاصة من قبل الفريق الطبي المشرف على الحالة، موضحة أن قرار زيارة اللاعب سيجري تحديده بعد زيارة الفريق الطبي ورؤية الوضع الصحي له إذا كان يسمح بالزيارات من عدمه ولكن بشكل كبير سيكون هناك نوع من الزيارات العائلية له.

فريق طبي

وأوضحت المصادر أن الأزمة التي تواجه اللاعب الفترة الحالية هي الكلى، لافتة إلى أن الشفاء التام منها سيحتاج إلى وقت، منوهة بأن مستشفى القاهرة مزود بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية على أعلى مستوى، وستجرى متابعته من خلال فريق طبي متكامل.

الجدير بالذكر، أن اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، تعرض لأزمة صحية بسبب توقف عضلة القلب المفاجئ خلال بطولة الدورى المصري الممتاز، وتم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى وإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية ومر بأزمة كبيرة خلال أيام عدة.